  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വ‍ർണ്ണക്കൊള്ള; സ്വർണ്ണപ്പാളികളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് സാമ്പിൾ ശേഖരണം 17ന്

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വ‍ർണ്ണക്കൊള്ള; സ്വർണ്ണപ്പാളികളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് സാമ്പിൾ ശേഖരണം 17ന്

Sabarimala Gold Theft Case Investigation: 17ന് ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് ശേഷം പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 13, 2025, 08:59 PM IST
  • സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തന്ത്രിയുടെ അനുമതി തേടിയിരുന്നു
  • ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് എസ്ഐടിയുടെ നടപടി

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വ‍ർണ്ണക്കൊള്ള; സ്വർണ്ണപ്പാളികളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് സാമ്പിൾ ശേഖരണം 17ന്

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ സ്വർണപ്പാളികളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സാമ്പിൾ നവംബർ 17ന് ശേഖരിക്കും. സാമ്പിൾ ശേഖരണത്തിന് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി. 17ന് ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് ശേഷം സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്ത്രിയുടെ കൂടി നിലപാട് അറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് തീരുമാനം. നേരത്തെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് എസ്ഐടി തന്ത്രിയുടെ അനുമതി തേടിയിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു നടപടി.

2019ലെയും 2025ലെയും ദ്വാരപാലകപ്പാളി, സ്തംഭപ്പാളി എന്നിവ പരിശോധയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും.1998ൽ വിജയ് മല്യ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ സ്തംഭപ്പാളിയുടെ ഭാ​ഗവും എസ്ഐടി പരിശോധിക്കും. ഈ പരിശോധനയിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. സ്വർണം പൂശാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് നൽകാത്ത പാളികളും ശാസ്ത്രീയപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

SabarimalaSabarimala gold theft case

