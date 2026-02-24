English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമലയിൽ ഇനി വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടോ? നിർണായക ചോദ്യവുമായി സുപ്രീംകോടതി

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമലയിൽ ഇനി വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടോ? നിർണായക ചോദ്യവുമായി സുപ്രീംകോടതി

Supreme Court Remarks On Sabarimala Case: കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തയ്യിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പടെ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 24, 2026, 01:43 PM IST
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കവെ നിർണായക ചോദ്യവുമായി സുപ്രീംകോടതി
  • പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ഇങ്ങനൊരു പരാമർശം
  • ശബരിമലയിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ? എന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമ്മ അഭിഭാഷകനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമലയിൽ ഇനി വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടോ? നിർണായക ചോദ്യവുമായി സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കവെ നിർണായക ചോദ്യവുമായി സുപ്രീംകോടതി. സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ അറസ്റ്റ് ചോദ്യം ചെയ്ത് പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപാങ്കർ ദത്തയും സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമയും അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഇങ്ങനൊരു പരാമർശം ഉയർത്തിയത്.

ശബരിമലയിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ? എന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമ്മ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയുടെ അഭിഭാഷകനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം. കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാതിരിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയ്ക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയുടെ ഹർജി മാർച്ച് 9 ന് പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റിവച്ചു. പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി ഐഎസ്ർഒയുടെ മംഗൾയാൻ, ചാന്ദ്രയാൻ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്.

വെള്ളിയാഴ്ച ഹർജി പരിഗണിക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ സുപ്രീംകോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇനി ഹോളി അവധി കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളുവെന്ന് സുപ്രീംകോടതി അറിയിച്ചു.  മാത്രമല്ല കേസിൽ എസ് ജയശ്രീക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ആരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു മാത്രമാണെന്നും മറ്റ് പ്രതികളൊന്നും യാതൊരു ഇളവും കേസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടന്നും കോടതി സൂചനയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Supreme CourtSabarimala gold theft casebail petitionPankaj BhandariArrest

