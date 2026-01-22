English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sabarimala Gold Theft Case: ദൈവത്തെ കൊള്ളയടിച്ചില്ലേ..! ചോദ്യവുമായി സുപ്രീം കോടതി; എൻ വാസുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

ദൈവത്തെ കൊള്ളയടിച്ചില്ലേ എന്നാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ പരി​ഗണിക്കവെ സുപ്രീംകോടതി ചോദിച്ചത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 22, 2026, 12:04 PM IST
  • ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കര്‍ ദത്ത അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.
  • ദൈവത്തെ കൊള്ളയടിച്ചില്ലേ എന്നാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചോദ്യം.

Sabarimala Gold Theft Case: ദൈവത്തെ കൊള്ളയടിച്ചില്ലേ..! ചോദ്യവുമായി സുപ്രീം കോടതി; എൻ വാസുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്‍റ് എൻ വാസുവിന്‍റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. അന്വേഷണത്തിലെ പ്രധാന നടപടികളും തെളിവ് ശേഖരണവുമുള്‍പ്പടെ പൂര്‍ത്തിയായെന്നും അതിനാൽ കസ്റ്റഡി അനിവാര്യമല്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വാസു ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. തന്റെ പ്രായവും ആരോ​ഗ്യവും പരിഗണിച്ച് ജാമ്യം നൽകണമെന്നും ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കര്‍ ദത്ത അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. 

ദൈവത്തെ കൊള്ളയടിച്ചില്ലേ എന്നാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചോദ്യം. താൻ കമ്മീഷണർ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് വാസു വാദിച്ചു. എന്നാല്‍, കേസില്‍ ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് അറിയിച്ച് കൊണ്ട് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളുകയായിരുന്നു. കേസിൽ റിമാൻഡിലായി 72 ദിവസമായി എൻ വാസു ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്.

Sabarimala gold theft caseN VasuN Vasu Bail PleaSupreme Courtശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള

