English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; എൻ. വാസുവിന് ജാമ്യം ലഭിക്കുമോ? ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; എൻ. വാസുവിന് ജാമ്യം ലഭിക്കുമോ? ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ

പ്രായവും ആരോ​ഗ്യവും കണക്കിലെടുത്ത് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് എൻ വാസു ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 22, 2026, 06:55 AM IST
  • ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കർ ദത്ത അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ പരി​ഗണിക്കുന്നത്.
  • അന്വേഷണത്തിലെ നിർണ്ണായക നടപടികളും തെളിവുശേഖരണവും പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് അപ്പീലിൽ വാസുവിന്റെ വാദം.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; പത്മകുമാറിന്റെയും മുരാരി ബാബുവിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി

Trending Photos

Gajakesari Yoga 2026: ഗജകേസരിയോഗം; ജനുവരി 23ന് ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
5
Gajakesari Yoga 2026
Gajakesari Yoga 2026: ഗജകേസരിയോഗം; ജനുവരി 23ന് ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്ത് വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്ത് വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: ഇതെങ്ങോട്ടാ എന്റെ പൊന്നേ..! റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി കുതിച്ചുപൊങ്ങി സ്വർണ്ണവില
6
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇതെങ്ങോട്ടാ എന്റെ പൊന്നേ..! റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി കുതിച്ചുപൊങ്ങി സ്വർണ്ണവില
Weekly Horoscope 18-24 January 2026: ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കും ഈ രാശിക്കാർ; 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം
12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope 18-24 January 2026: ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കും ഈ രാശിക്കാർ; 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; എൻ. വാസുവിന് ജാമ്യം ലഭിക്കുമോ? ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതിയായ എൻ. വാസുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. നേരത്തെ ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് വാസു സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കർ ദത്ത അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ പരി​ഗണിക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തിലെ നിർണ്ണായക നടപടികളും തെളിവുശേഖരണവും പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് അപ്പീലിൽ വാസുവിന്റെ വാദം. കൂടാതെ, തന്റെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും പ്രായവും പരിഗണിച്ച് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ, മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബു എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവർധന‍ന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയും ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീനാണ് ജാമ്യാപേക്ഷകൾ തള്ളിയത്.

Also Read: Sabarimala Gold Robbery Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; 1.3 കോടി വില വരുന്ന ആസ്തികൾ മരവിപ്പിച്ച് ഇഡി

സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ പങ്കില്ലെന്നും, ഭരണപരമായ തീരുമാനം എടുക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പത്മകുമാറും മുരാരി ബാബുവും വാദിച്ചത്. ശബരിമലയിലേക്ക് ഒരു കോടി നാല്‍പത് ലക്ഷം രൂപ സ്‌പോണ്‍സര്‍ ചെയ്തയാളാണ് താനെന്നും സ്വര്‍ണ്ണം കവര്‍ന്നെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നുമാണ് നാഗ ഗോവര്‍ധന്‍ ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ മൂവരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷകൾ കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Sabarimala gold theft caseSupreme CourtN. VasuN Vasu Bail Pleaശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള

Trending News