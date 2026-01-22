Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; എൻ. വാസുവിന് ജാമ്യം ലഭിക്കുമോ? ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതിയായ എൻ. വാസുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. നേരത്തെ ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് വാസു സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കർ ദത്ത അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തിലെ നിർണ്ണായക നടപടികളും തെളിവുശേഖരണവും പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് അപ്പീലിൽ വാസുവിന്റെ വാദം. കൂടാതെ, തന്റെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും പ്രായവും പരിഗണിച്ച് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ, മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബു എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവർധനന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയും ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീനാണ് ജാമ്യാപേക്ഷകൾ തള്ളിയത്.
സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് പങ്കില്ലെന്നും, ഭരണപരമായ തീരുമാനം എടുക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പത്മകുമാറും മുരാരി ബാബുവും വാദിച്ചത്. ശബരിമലയിലേക്ക് ഒരു കോടി നാല്പത് ലക്ഷം രൂപ സ്പോണ്സര് ചെയ്തയാളാണ് താനെന്നും സ്വര്ണ്ണം കവര്ന്നെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നുമാണ് നാഗ ഗോവര്ധന് ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ മൂവരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷകൾ കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു.
