Sabarimala Gold Theft Case: ആചാരലംഘനം അറിഞ്ഞിട്ടും തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല; രാജീവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ​ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾ, പതിമൂന്നാം പ്രതി

Tantri Kandararu Rajeevaru: ഗൂഢാലോചന, അഴിമതി നിരോധന നിയമം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ വിശ്വാസവഞ്ചന, രേഖകളിലെ ക്രമക്കേട്, വസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 10, 2026, 06:50 AM IST
  • കട്ടിളകൾ മാറ്റുമ്പോഴും ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അവ തിരികെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴും തന്ത്രി സന്നിധാനത്തുണ്ടായിരുന്നു
  • ആചാരലംഘനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു

Sabarimala Gold Theft Case: ആചാരലംഘനം അറിഞ്ഞിട്ടും തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല; രാജീവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ​ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾ, പതിമൂന്നാം പ്രതി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവർക്കെതിരെ അന്വേഷണസംഘം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് അതീവ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ. ഗൂഢാലോചന, അഴിമതി നിരോധന നിയമം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ വിശ്വാസവഞ്ചന, രേഖകളിലെ ക്രമക്കേട്, വസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിൽ വിശ്വാസവഞ്ചന, വിലപ്പെട്ട രേഖകൾ വ്യാജമായി ചമയ്ക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 2019 മേയ് മാസത്തിൽ ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ കട്ടിളപ്പാളികൾ ഇളക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ തന്ത്രി അതിന് ഒത്താശ ചെയ്യുകയും മൗനാനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്തതായാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം (എസ്ഐടി) കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ALSO READ: 'കട്ടിളപ്പാളി കൊണ്ടുപോകാൻ മൗനാനുവാദം, ആചാരം ലംഘനത്തിന് തന്ത്രി കൂട്ടുനിന്നു'; റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ

കട്ടിളകൾ മാറ്റുമ്പോഴും ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അവ തിരികെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴും തന്ത്രി സന്നിധാനത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ആചാരലംഘനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇതെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാദം.

തനിക്ക് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി ദീർഘകാലത്തെ സൗഹൃദമുണ്ടെന്ന് കണ്ഠരര് രാജീവര് നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തന്ത്രിയുടെ സഹായിയായി എത്തിയ പോറ്റി പിന്നീട് സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിലെ പ്രധാന ഇടനിലക്കാരനായി മാറുകയാണുണ്ടായത്. നിലവിൽ കേസിൽ പതിമൂന്നാം പ്രതിയായ തന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി.

ALSO READ: തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ചത് പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധവും ആ കുറിപ്പും

തന്നെ ആരെങ്കിലും ചതിച്ചതാണോ എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്, താൻ ചതിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര് പ്രതികരിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എ. പത്മകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന 'ദൈവതുല്യനായ വ്യക്തി' തന്ത്രിയാണെന്ന വാദത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറസ്റ്റോടെ കൂടുതൽ വ്യക്തത കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

