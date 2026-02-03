English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യഹർജി മാറ്റി; വിശദമായ വാദം ഫെബ്രുവരി 9ന്

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യഹർജി മാറ്റി; വിശദമായ വാദം ഫെബ്രുവരി 9ന്

ഫെബ്രുവരി 9നാണ് തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യഹർജിയിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കുക.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 3, 2026, 03:33 PM IST
  • രണ്ട് കേസുകളിലും ഒരുമിച്ച് വാദം കേൾക്കും.
  • കട്ടിളപ്പാളി കേസിലും ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പ കേസിലും തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നാണ് തന്ത്രിയുടെ വാദം.

Read Also

  1. Idukki Bomb Threat: ഇടുക്കിയിൽ വീണ്ടും ബോംബ് ഭീഷണി; കളക്ടറേറ്റ്, മുട്ടം കോടതി, മുല്ലപ്പെരിയാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജാഗ്രത

Trending Photos

Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 6640 രൂപ!
8
Gold price
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 6640 രൂപ!
Lakshmi Narayana Raja Yoga: ശുക്രനും ബുധനും ചേർന്നാൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം; സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും
6
Lakshmi Narayana Raja Yoga
Lakshmi Narayana Raja Yoga: ശുക്രനും ബുധനും ചേർന്നാൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം; സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും
Shukra Budh Nakshathra Gochar: അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ ശുക്രനും ബുധനും; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
9
Shukra Nakshatra Gochar
Shukra Budh Nakshathra Gochar: അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ ശുക്രനും ബുധനും; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
Surya Shukra Gochar: സൂര്യ-ശുക്ര വിപരീത രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ!
7
Surya Shukra Yuti
Surya Shukra Gochar: സൂര്യ-ശുക്ര വിപരീത രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ!
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യഹർജി മാറ്റി; വിശദമായ വാദം ഫെബ്രുവരി 9ന്

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ ജാമ്യഹർജി വാദം കേൾക്കാനായി മാറ്റി. ഫെബ്രുവരി 9ന് ജാമ്യഹർജിയിൽ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി വിശദമായ വാദം കേൾക്കും. രണ്ട് കേസുകളിലും ഒരുമിച്ച് വാദം കേൾക്കും. കട്ടിളപ്പാളി കേസിലും ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പ കേസിലും തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നാണ് തന്ത്രിയുടെ വാദം. ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് തനിക്കറിവുള്ളത്. സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ തനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും തന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയുമായി ഉൾപ്പടെ തന്ത്രിക്ക് അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടെന്നാണ് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തൽ. ഫെബ്രുവരി 9ന് എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ടും കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യഹർജി നാളെ കോടതി പരിഗണിക്കും.

Also Read: Idukki News: ഇടുക്കിയിൽ വൈറൽ പനി, മഞ്ഞപ്പിത്തം, മലേറിയ; ഒരു മാസത്തിനിടെ ചികിത്സ തേടിയത് 5983 പേർ

ശബരിമല കേസിൽ ഇതുവരെ മൂന്നുപേര് ജയിൽ മോചിതരായി. മുരാരി ബാബു, സുധീഷ് കുമാർ എന്നിവർക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. മുൻ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ എസ്. ശ്രീകുമാറിനും കോടതി ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ജയിലിൽ തുടരുകയാണ്. കട്ടിളപ്പാളി കേസിലെ ജാമ്യഹർജി നാളെ പരി​ഗണിക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Sabarimala Gold TheftThanthri BailKandararu RajeevaruSabarimala gold theft caseശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ് തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യഹർജി മാറ്റി

Trending News