Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യഹർജി മാറ്റി; വിശദമായ വാദം ഫെബ്രുവരി 9ന്

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ ജാമ്യഹർജി വാദം കേൾക്കാനായി മാറ്റി. ഫെബ്രുവരി 9ന് ജാമ്യഹർജിയിൽ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി വിശദമായ വാദം കേൾക്കും. രണ്ട് കേസുകളിലും ഒരുമിച്ച് വാദം കേൾക്കും. കട്ടിളപ്പാളി കേസിലും ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പ കേസിലും തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നാണ് തന്ത്രിയുടെ വാദം. ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് തനിക്കറിവുള്ളത്. സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ തനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും തന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി ഉൾപ്പടെ തന്ത്രിക്ക് അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടെന്നാണ് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തൽ. ഫെബ്രുവരി 9ന് എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ടും കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യഹർജി നാളെ കോടതി പരിഗണിക്കും.
ശബരിമല കേസിൽ ഇതുവരെ മൂന്നുപേര് ജയിൽ മോചിതരായി. മുരാരി ബാബു, സുധീഷ് കുമാർ എന്നിവർക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ എസ്. ശ്രീകുമാറിനും കോടതി ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ജയിലിൽ തുടരുകയാണ്. കട്ടിളപ്പാളി കേസിലെ ജാമ്യഹർജി നാളെ പരിഗണിക്കും.
