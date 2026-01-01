Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു; ഡൽഹി യാത്രയെക്കുറിച്ച് മൊഴി നൽകി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസിലെ പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഡൽഹി യാത്രയെ കുറിച്ച് പോറ്റി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുനൽകിയപ്പോഴാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഡൽഹിയിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയെ കണ്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
കേസിലെ പ്രതികളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി, ഗോവര്ധൻ എന്നിവരെ ഇന്നലെ എസ്ഐടിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു. മൂന്നുപേരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. ഇത്പ്രകാരം മൂന്നുപേരെയും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഒന്നിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത് മൊഴിയെടുത്തതായാണ് വിവരം.
Also Read: Alappuzha News: കാലിൽ തറഞ്ഞുകയറിയ ചില്ല് നീക്കം ചെയ്യാതെ മുറിവ് തുന്നിക്കെട്ടി; സംഭവം വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ
അതേസമയം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്. പ്രശാന്തിനെ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രശാന്തിനെയും മുൻ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെയും അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ വ്യക്തതയ്ക്കായി പ്രശാന്തിനെ വീണ്ടും വിളിച്ചുവരുത്തുന്നത്.
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, സ്വർണ്ണം വേർതിരിച്ചെടുത്ത പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി, അത് വാങ്ങിയ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവർദ്ധൻ എന്നിവർക്ക് തുല്യ പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ (SIT) കണ്ടെത്തൽ. തട്ടിയെടുത്ത സ്വർണ്ണം എവിടെയെല്ലാം എത്തി എന്നതിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനാണ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. കൃത്യത്തിന് പിന്നിൽ ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ-ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും, പ്രതികൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര പുരാവസ്തു മാഫിയയുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും എസ്.ഐ.ടി ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.