Sabarimala Gold Theft Case: 90 ദിവസത്തെ റിമാൻഡ് പൂർത്തിയായി; കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം തേടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി കോടതിയിൽ

ദ്വാരപാലക കേസിലും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. കട്ടിളപ്പാളി കേസിലാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 4, 2026, 09:39 AM IST
  • ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്ന് വാദം കേൾക്കും.
  • അറസ്റ്റിലായി 90 ദിവസത്തെ റിമാൻഡ് കാലാവധി പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പോറ്റി സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Sabarimala Gold Theft Case: 90 ദിവസത്തെ റിമാൻഡ് പൂർത്തിയായി; കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം തേടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി കോടതിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല കട്ടിളപ്പാളി കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്ന് വാദം കേൾക്കും. അറസ്റ്റിലായി 90 ദിവസത്തെ റിമാൻഡ് കാലാവധി പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പോറ്റി സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ, ദ്വാരപാലക കേസിലും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കേസായ കട്ടിളപ്പാളി കേസിലും അനുകൂല വിധി ഉണ്ടായാൽ പോറ്റി ജയിൽ മോചിതനാകും. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികൾ നേരത്തെ ജയിൽ മോചിതരായിരുന്നു. മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബു, മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സുധീഷ് കുമാർ, എസ്. ശ്രീകുമാർ എന്നിവരാണ് ഇതിനോടകം ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങിയത്.

Also Read: Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യഹർജി മാറ്റി; വിശദമായ വാദം ഫെബ്രുവരി 9ന്

അതേസമയം കേസിൽ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇ.ഡി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീകുമാർ ഇന്ന് ഇ.ഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായേക്കും. നിലവിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ മറ്റ് പ്രതികളെയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം. 

