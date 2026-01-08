Sabarimala Gold Theft Case: എ പത്മകുമാർ ക്രിമിനൽ ​ഗൂഢാലോചന നടത്തി; 'വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നു'വെന്ന് വിജിലൻസ് കോടതി

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എ. പത്മകുമാറിനെതിരെ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഗുരുതര പരാമർശങ്ങൾ. കേസിലെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയിൽ പത്മകുമാറിന് വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി.
സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ തന്നെ കൊള്ളയ്ക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന 'വേലി തന്നെ വിളവു തിന്നുന്ന' അവസ്ഥയാണിതെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ഇത്തരമൊരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് പത്മകുമാറിന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാവില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലെയും കട്ടിളപ്പാളിയിലെയും സ്വർണം അപഹരിച്ച കേസുകളിലാണ് പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷകൾ കോടതി തള്ളിയത്. തന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറികടന്നാണ് സ്വർണപ്പാളികൾ വിട്ടുനൽകിയതെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി 2018 മുതൽ പത്മകുമാറിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഈ സൗഹൃദം സ്വർണം കടത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായെന്നും അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്മകുമാറിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായും എസ്.ഐ.ടി കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കൈമാറിയ സ്വർണത്തിൽ വലിയ ക്രമക്കേട് നടന്നതായും അന്നത്തെ ബോർഡിനും പ്രസിഡന്റിനും ഇതിൽ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്നുമാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
