  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; കട്ടിളപ്പാളികളുടെ കാലപ്പഴക്കത്തിൽ വ്യക്തത വന്നില്ല, വീണ്ടും പരിശോധന, വീണ്ടും സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കും

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; കട്ടിളപ്പാളികളുടെ കാലപ്പഴക്കത്തിൽ വ്യക്തത വന്നില്ല, വീണ്ടും പരിശോധന, വീണ്ടും സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കും

Sabarimala Gold Theft VSSC Result: സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ പഴയ ചെമ്പ് പാളികൾ പൂർണ്ണമായും മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിച്ചോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത കൈവന്നിട്ടില്ല.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 8, 2026, 02:51 PM IST
  • 1998-ൽ യു.ബി. ഗ്രൂപ്പ് സ്വർണം പൂശിയപ്പോൾ മെർക്കുറി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു
  • എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ച ചില പാളികളിൽ മെർക്കുറിയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനായില്ല
  • ഇതാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുഴപ്പിക്കുന്നത്

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; കട്ടിളപ്പാളികളുടെ കാലപ്പഴക്കത്തിൽ വ്യക്തത വന്നില്ല, വീണ്ടും പരിശോധന, വീണ്ടും സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെ കട്ടിളപ്പാളികൾ കടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടും ദുരൂഹത തുടരുന്നു. വി.എസ്.എസ്.സി.യിൽ നടത്തിയ സാമ്പിൾ പരിശോധനയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചെങ്കിലും, സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ പഴയ ചെമ്പ് പാളികൾ പൂർണ്ണമായും മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിച്ചോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത കൈവന്നിട്ടില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു ലാബിൽ കൂടി സാമ്പിളുകൾ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണത്തിന്റെ ഏകദേശ കണക്കും ഉൾപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) നാളെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും.

1998-ൽ യു.ബി. ഗ്രൂപ്പ് സ്വർണം പൂശിയപ്പോൾ മെർക്കുറി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ച ചില പാളികളിൽ മെർക്കുറിയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലാത്തതാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുഴപ്പിക്കുന്നത്.

സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിലുണ്ടായിരുന്ന പഴയ വാതിലിലെ സാമ്പിളുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും കട്ടിളപ്പാളികൾ പൂർണ്ണമായി മാറ്റപ്പെട്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായ ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും സംഘവും നടത്തിയ ക്രമക്കേടുകളുടെ വ്യാപ്തി കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ അവ്യക്തത നീങ്ങിയേ മതിയാകൂ.

ഇതിനായി അടുത്തയാഴ്ച മാസപൂജയ്ക്കായി നട തുറക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കും. നേരത്തെ ദ്വാരപാലക ശില്പത്തിലെ സ്വർണപ്പാളികളിൽ നിന്നും ചെമ്പ് കട്ടിളപ്പാളികളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളാണ് വി.എസ്.എസ്.സി.യിൽ പരിശോധിച്ചത്.

പരിശോധനാ ഫലത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്, ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തി അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ചില ലായനികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന രാസമാറ്റമാണോ പാളികളിലെ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.

കട്ടിളപ്പാളികൾ കടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് കുറ്റപത്രത്തിന്റെ കരട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതെങ്കിലും, പാളികളുടെ കാലപ്പഴക്കം സംബന്ധിച്ച പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലെ സംശയങ്ങൾ വിചാരണ വേളയിൽ തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ആശങ്ക അന്വേഷണ സംഘത്തിനുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വൈകുന്നത് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് നീണ്ടുപോകാൻ കാരണമാകും. ഇതോടെ കേസിൽ പ്രതികളായവർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യവും തെളിയുകയാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Sabarimala Gold TheftSabarimala gold theft case

