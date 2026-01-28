തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായ പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. ശബരിമലയിലെ കട്ടിളപ്പാളികളിൽ നിന്ന് സ്വർണം കവർന്നുവെങ്കിലും പാളികൾ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വി.എസ്.എസ്.സി ശാസ്ത്രജ്ഞർ മൊഴി നൽകി.
നിലവിലുള്ളത് ഒറിജിനൽ ചെമ്പ് പാളികൾ തന്നെയാണെന്നും എന്നാൽ അവയ്ക്ക് മുകളിൽ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന സ്വർണം കവർന്നെടുത്തതായും ശാസ്ത്രജ്ഞർ മൊഴി നൽകി. ചില പാളികളിൽ ദൃശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ രാസഘടനാപരമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂലമാണെന്ന് വി.എസ്.എസ്.സി വിശദീകരിക്കുന്നു.
മെർക്കുറിയും അനുബന്ധ രാസലായനികളും ഉപയോഗിച്ചതിനാലാണ് പാളികളുടെ ഘടനയിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര റാക്കറ്റുകൾക്ക് പഴയ പാളികൾ കൈമാറി പകരം പുതിയവ വെച്ചോ എന്ന സംശയത്തിന് ഇതോടെ വ്യക്തത ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാളികൾ മാറ്റി പുതിയവ വെച്ചതായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ നിലവിൽ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല.
അതേസമയം, പോറ്റി കൊണ്ടുപോയി തിരികെ എത്തിച്ച പാളികളിൽ സ്വർണത്തിന്റെ അളവിൽ വൻ കുറവുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ കട്ടിള മാറ്റാതെ തന്നെ അതിലെ സ്വർണം തന്ത്രപരമായി കവർന്നെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് നിഗമനം. ഈ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
പഴയ വാതിലിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ അന്വേഷണത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും. ഇവ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് വൈകാതെ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് വി.എസ്.എസ്.സി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് എതിരെ കോടതി എസ്ഐടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
