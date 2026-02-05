English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല കട്ടിളപ്പാളി കേസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ഇന്ന് നിർണ്ണായകം; സഭയിൽ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം

90 ദിവസത്തെ റിമാൻഡ് കാലാവധി പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ പോറ്റിക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചേക്കാം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 5, 2026, 07:02 AM IST
  • ഹർജിയിൽ ഇന്നലെ വാദം പൂർത്തിയായിരുന്നു.
  • എസ്ഐടി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത.

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും. 90 ദിവസത്തെ റിമാൻഡ് കാലാവധി പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പോറ്റി സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹർജിയിൽ ഇന്നലെ വാദം പൂർത്തിയായിരുന്നു. എസ്ഐടി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത. 

നേരത്തെ, ദ്വാരപാലക കേസിലും പോറ്റിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ പ്രതികളായ മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബു, മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സുധീഷ് കുമാർ എന്നിവർ നേരത്തെ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. മറ്റൊരു പ്രതിയായ എസ്. ശ്രീകുമാറിന് തെളിവുകളുടെ അഭാവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റിമാൻഡിലായി 43-ാം ദിവസമാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

Also Read: Sabarimala Ghee Scam: ശബരിമല ആടിയ നെയ്യ് ക്രമക്കേട്; ദേവസ്വം ജീവനക്കാരൻ സുനില്‍ കുമാർ അറസ്റ്റിൽ

അതേസമയം ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള വിഷയത്തിൽ നിയമസഭ ഇന്നും പ്രക്ഷുബ്ദമായേക്കും. രണ്ട് പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാർ സഭാകവാടത്തിൽ തുടരുന്ന സത്യാഗ്രഹ സമരം ഇന്നും സഭയെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കും. യുഡിഎഫ് ഇന്നും സഭാനടപടികളുമായി സഹകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്നാൽ ശബരിമല കേസിലെ എസ്‌ഐ‌ടി അന്വേഷണം തൃപ്തികരമാണെന്ന ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണം ആയുധമാക്കി പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ഭരണപക്ഷ നീക്കം. 

Sabarimala Gold TheftUnnikrishnan Potti Bailശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളശബരിമല കട്ടിളപ്പാളി കേസ്ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി

