Sabarimala gold theft: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: എന്നെ വേട്ടയാടരുത്, ഞാൻ നിരപരാധിയാണ്; എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് പിന്നാലെ വികാരാധീനനായി ഡി മണി

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്ത ഡി മണി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വികാരാധീനനായി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 27, 2025, 01:55 PM IST
  • താൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും തന്നെ വെറുതെ വേട്ടയാടരുതെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
  • മണിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളിൽ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ വലിയ വളർച്ചയുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്ത ഡി മണി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വികാരാധീനനായി. താൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും തന്നെ വെറുതെ വേട്ടയാടരുതെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

തനിക്ക് സ്വർണ്ണ വ്യവസായമില്ലെന്നും ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ കഴിയുന്ന സാധാരണക്കാരനാണ് താനെന്നും മണി അവകാശപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ തനിക്ക് ബിസിനസുകൾ ഒന്നുമില്ലെന്നും വിദേശത്ത് ചെറിയ ബിസിനസ് മാത്രമാണുള്ളത്. എന്തിനാണ് തന്നെ ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും താൻ പൂർണ്ണ നിരപരാധിയാണെന്നുമാണ് മണിയുടെ നിലപാട്. ഡി മണിയുടെ വാദങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറായിട്ടില്ല.മണിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളിൽ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ വലിയ വളർച്ചയുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.  പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മണി ആവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ മാസം 30 ന് വീണ്ടും ഹാജരാകാൻ അന്വേഷണ സംഘം നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

