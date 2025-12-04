English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala gold theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി; എ പത്മകുമാറിൻ്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി

 ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച്.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 4, 2025, 11:49 AM IST
  • 2019 ൽ സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൈമാറാൻ ഉത്തരവിറക്കിയ മഹസറിൽ ശ്രീകുമാർ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു.
  • ദ്വാരപാളികൾ ശബരിമലയിൽ നിന്നും പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയതിൽ പത്മകുമാറിൻ്റെ പങ്ക് തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ എസ് ശ്രീകുമാറിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച്. 2019 ൽ സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൈമാറാൻ ഉത്തരവിറക്കിയ മഹസറിൽ ശ്രീകുമാർ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു.ശ്രീകുമാറിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ കേസന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാണെന്നും ജാമ്യം നൽകുന്നത് കേസന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നുമുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വാദം പരി​ഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്

അതേ സമയം, തിരുവിതാംകൂർ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പതാമകുമാറിനെ 14 ദിവസം റിമാൻഡ് ചെയ്തു. റിമാൻഡ് കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് തീരുമാനം. ദ്വാരപാളികൾ ശബരിമലയിൽ നിന്നും പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയതിൽ പത്മകുമാറിൻ്റെ പങ്ക് തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചത്.ഡിസംബർ 8 ന് പത്മകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി പരിഗണിക്കും. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

