Sabarimala gold theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി; എ പത്മകുമാറിൻ്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ എസ് ശ്രീകുമാറിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച്. 2019 ൽ സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൈമാറാൻ ഉത്തരവിറക്കിയ മഹസറിൽ ശ്രീകുമാർ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു.ശ്രീകുമാറിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ കേസന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാണെന്നും ജാമ്യം നൽകുന്നത് കേസന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നുമുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വാദം പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്
അതേ സമയം, തിരുവിതാംകൂർ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പതാമകുമാറിനെ 14 ദിവസം റിമാൻഡ് ചെയ്തു. റിമാൻഡ് കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് തീരുമാനം. ദ്വാരപാളികൾ ശബരിമലയിൽ നിന്നും പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയതിൽ പത്മകുമാറിൻ്റെ പങ്ക് തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചത്.ഡിസംബർ 8 ന് പത്മകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി പരിഗണിക്കും.
