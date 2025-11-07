English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: അറസ്റ്റിലായ മുൻ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ ബൈജുവിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു

Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: അറസ്റ്റിലായ മുൻ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ ബൈജുവിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായ മുൻ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ കെ എസ് ബൈജുവിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.  മുരാരി ബാബുവിനെ തിങ്കളാഴ്ച വരെയും, സുധീഷ് കുമാറിനെ 12 വരെയും എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 7, 2025, 06:50 PM IST
  • മുൻ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ കെ എസ് ബൈജുവിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
  • 2019 ൽ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണറായിരുന്ന ഇയാൾ ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിലെ നാലാം പ്രതിയാണ്.
  • മുരാരി ബാബുവിനെ തിങ്കളാഴ്ച വരെയും, സുധീഷ് കുമാറിനെ 12 വരെയും എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: മുൻ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ കെ എസ് ബൈജു അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Moringa Leaves: മുരിങ്ങയില കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം ഏതാണ്?
7
Moringa Leaves
Moringa Leaves: മുരിങ്ങയില കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം ഏതാണ്?
Chanakya Niti: ഈ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഭർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തൂ...ചാണക്യ നീതി
5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ഈ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഭർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തൂ...ചാണക്യ നീതി
Navapanchama Raja Yoga: നവപഞ്ചമ രാജയോഗം; 2026-ഓടെ ഇവർക്ക് അടിമുടി ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
6
Navapanchama Rajayoga
Navapanchama Raja Yoga: നവപഞ്ചമ രാജയോഗം; 2026-ഓടെ ഇവർക്ക് അടിമുടി ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
Chanakya Niti: സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക ...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക ...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: അറസ്റ്റിലായ മുൻ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ ബൈജുവിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായ മുൻ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ കെ എസ് ബൈജുവിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. 2019 ൽ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണറായിരുന്ന ഇയാൾ ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിലെ നാലാം പ്രതിയാണ്.  മുരാരി ബാബുവിനെ തിങ്കളാഴ്ച വരെയും, സുധീഷ് കുമാറിനെ 12 വരെയും എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പ്രതിക്ഷേധിച്ച് സമരം തുടാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്. ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെയും ബോര്‍ഡിന്‍റെയും രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബുധനാഴ്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേയ്ക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു. വാസുവിനെ തലോടി ചോദ്യം ചെയ്താൽ സത്യം തെളിയില്ലെന്നും അന്വേഷണം ശക്തമാക്കണമെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് സണ്ണി ജോസഫ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Sabarimala Gold Theft

Trending News