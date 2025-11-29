കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊളള കേസിലെ പ്രതിയായ മുൻ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ കെഎസ് ബൈജുവിനൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളി. തുടർന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ബൈജുവിനെ ഇന്ന് നാലുമണി വരെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഏഴാം പ്രതിയാണ് ബൈജു. 2019ൽ മഹസർ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്തും, സ്വർണ്ണപാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ പക്കൽ കൊടുത്തുവിടുമ്പോഴും ബൈജുവായിരുന്നു തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ. പാളികൾ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണം പൂശാനായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈജു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പാളിയുടെ തൂക്കം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ചുമതല ഉണ്ടായരുന്നിട്ടും ബൈജു അന്ന് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണെന്നാണ് എസ്ഐടി കണ്ടത്തൽ.
