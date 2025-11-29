English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; മുൻ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ കെഎസ് ബൈജുവിനൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി, എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു

Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; മുൻ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ കെഎസ് ബൈജുവിനൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി, എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊളള കേസിലെ പ്രതിയായ മുൻ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ കെഎസ് ബൈജുവിനൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 29, 2025, 02:54 PM IST
  • 2019ൽ മഹസർ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്തും, സ്വർണ്ണപാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ പക്കൽ കൊടുത്തുവിടുമ്പോഴും ബൈജുവായിരുന്നു തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ.
  • പാളികൾ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണം പൂശാനായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈജു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: കെ എസ് ബൈജുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ അന്വേഷണ സംഘം

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; പവന് 94,000 കടന്നു
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; പവന് 94,000 കടന്നു
Kerala Lottery Result Today 29 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 29 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-29 Lottery Result Today: ഒരു കോടി സമ്മാനം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala SK-29 Lottery Result Today: ഒരു കോടി സമ്മാനം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
12
Love Horoscope
Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; മുൻ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ കെഎസ് ബൈജുവിനൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി, എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊളള കേസിലെ പ്രതിയായ മുൻ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ കെഎസ് ബൈജുവിനൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളി. തുടർന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ബൈജുവിനെ ഇന്ന് നാലുമണി വരെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഏഴാം പ്രതിയാണ് ബൈജു. 2019ൽ മഹസർ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്തും,  സ്വർണ്ണപാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ പക്കൽ കൊടുത്തുവിടുമ്പോഴും ബൈജുവായിരുന്നു തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ. പാളികൾ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണം പൂശാനായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈജു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പാളിയുടെ തൂക്കം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ചുമതല ഉണ്ടായരുന്നിട്ടും ബൈജു അന്ന് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണെന്നാണ് എസ്ഐടി കണ്ടത്തൽ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Sabarimala Gold TheftK S Byju

Trending News