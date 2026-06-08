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Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; സ്വർണ്ണം വേർതിരിച്ചത് സ്ട്രിപ്പിങ് സാൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച്, വീണ്ടും സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കും

പ്രഭാമണ്ഡലവും ശ്രീകോവിൽ വാതിലിന്റെ മുകൾഭാഗത്തെ സ്വർണപ്പാളികളും അഴിച്ചെടുത്ത് പരിശോധിക്കും.

Written ByKarthika V
Published: Jun 08, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:21 PM IST
Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; സ്വർണ്ണം വേർതിരിച്ചത് സ്ട്രിപ്പിങ് സാൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച്, വീണ്ടും സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കും
Image Credit: sabarimala | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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