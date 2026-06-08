/Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; സ്വർണ്ണം വേർതിരിച്ചത് സ്ട്രിപ്പിങ് സാൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച്, വീണ്ടും സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കും

കൊച്ചി: ശബരിമലയിൽ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്താൻ എസ്ഐടിക്ക് അനുമതി. പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി പ്രഭാമണ്ഡലവും ശ്രീകോവിൽ വാതിലിന്റെ മുകൾഭാഗത്തെ സ്വർണപ്പാളികളും അഴിക്കും. എസ്ഐടി ഇവയുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കും. ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയതോടെയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കാൻ ഒരുങ്ങന്നത്.
ശബരിമലയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണത്തിന്റെ കൃത്യമായ കണക്കെടുക്കാൻ ഇത് ആവശ്യമാണെന്നായിരുന്നു കോടതി നിരീക്ഷണം. സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്കായി ലാബിലേക്ക് അയയ്ക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.