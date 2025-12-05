English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: ജയശ്രീയും ശ്രീകുമാറും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

 ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ജയശ്രീയോടും, മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ എസ് ശ്രീകുമാറിനോടും  അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 5, 2025, 02:31 PM IST
  • സ്വർണ്ണ കവർച്ചയിൽ ഗൂഡാലോചനയുണ്ടെന്നും, കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും പേരുകൾ വരാനുണ്ടെന്നുമാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.
  • ജസ്റ്റീസ് ബദറുദ്ദീൻ്റെ സിംഗിൾ ബഞ്ച് ഇരുവരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ തളളിക്കൊണ്ടുളള ഉത്തരവിലാണ് നിർദേശം.

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ജയശ്രീയോടും, മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ എസ് ശ്രീകുമാറിനോടും  അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി. ജസ്റ്റീസ് ബദറുദ്ദീൻ്റെ സിംഗിൾ ബഞ്ച് ഇരുവരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ തളളിക്കൊണ്ടുളള ഉത്തരവിലാണ് നിർദേശം. സ്വർണ്ണ  കവർച്ചയിൽ ഗൂഡാലോചനയുണ്ടെന്നും, കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും പേരുകൾ വരാനുണ്ടെന്നുമാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീസ് ഓഫീസർ എസ് ശ്രീകുമാർ, മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ജയശ്രീ എന്നിവരു‍ടെ ജാമ്യ ഹർജികള്‍ ഇന്നലെയാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് തളളിയത്. ഇരുവർക്കും ജാമ്യം നൽകുന്നത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും എസ് ഐ ടി അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. 

അതേ സമയം, മുൻ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ കെ എസ് ബൈജുവിൻ്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി. 14 ദിവസത്തേക്കാണ് റിമാൻഡ് നീട്ടിയത്. കൂടാതെ, ശബരിമല സ്വര്‍ണ കൊള്ളയിലെ കള്ളപ്പണ വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി രേഖകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്‍റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കൊല്ലം വിജിലന്‍സ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചു. ഡിസംബർ പത്തിന് അപേക്ഷ കോടതി പരിഗണിക്കും.

Sabarimala Gold TheftJayashreeSreekumar

