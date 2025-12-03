Sabarimala Gold Theft:ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: അന്വേഷണ സമയം നീട്ടി നൽകി ഹൈക്കോടതി; എൻ വാസുവിൻ്റെ ജാമ്യം തള്ളി

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ എൻ വാസുവിൻ്റെ ജാമ്യ ഹർജി തള്ളി. പ്രായവും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയാണ് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളിയത്. സ്വർണ്ണപ്പാളി ചെമ്പ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എൻ വാസുവിൻ്റെ അറിവോടെയാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതെ തുടർന്നാണ് ജാമ്യ ഹർജി തള്ളിയത്.
അതേ സമയം, ശബരിമല സ്വര്ണകൊള്ള കേസിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഒരു മാസം കൂടി സമയം ഹൈക്കോടതി നീട്ടി നൽകി. അന്വേഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ച ആറാഴ്ച സമയം ഇന്ന് അവസാനിരിക്കെയാണ് തീരുമാനം. അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് എസ്ഐടി കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും, അന്വേഷണം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും എസ്ഐടി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
