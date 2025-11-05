English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabariamala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; ദേവസ്വം മിനുട്സിൽ ക്രമക്കേടുള്ളതായി ഹൈക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ദേവസ്വം മിനുട്സിൽ ക്രമക്കേടുള്ളതായ് ഹൈക്കോടതി.   2025 ൽ സ്വർണ്ണപ്പാളി കൊടുത്തുവിടാനുള്ള തീരുമാനം മിനുട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 5, 2025, 05:05 PM IST
  • ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ മിനുട്സ് ബുക്ക് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.
  • നഷ്ടമായ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ അളവ് പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനക്ക് അനുമതി തേടി.
  • കേസ് മൂന്ന് ആഴ്ചക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കുമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു.

എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ദേവസ്വം മിനുട്സിൽ ക്രമക്കേടുള്ളതായ് ഹൈക്കോടതി. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ മിനുട്സ് ബുക്ക് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. 2025 ൽ സ്വർണ്ണപ്പാളി കൊടുത്തുവിടാനുള്ള തീരുമാനം മിനുട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഈ വർഷം ജുലൈ 28 വരെയുള്ള മിനുട്സ് രേഖകൾ മത്രമേ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ കൈവശമുള്ളു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് സ്വർണ്ണപ്പാളി കൊടുത്തപ്പോളോ, തിരികെ എത്തിച്ചപ്പോളോ നടപടി ദേവസ്വം ബോർഡ് നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചട്ടില്ല.

നഷ്ടമായ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ അളവ് പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനക്ക് അനുമതി തേടി. കേസ് മൂന്ന് ആഴ്ചക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കുമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. 

