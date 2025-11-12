പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ, ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം അഴിമതി നിരോധിത വകുപ്പ് കൂടി ചേർത്തു. കേസ് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റും. കേസിൽ ഈഡി നടപടി തുടങ്ങിയതിനാൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാകും. റിമാൻ്റിലുള്ള മുരാരി ബാബു നൽകിയ ജാമ്യ അപേക്ഷ റാന്നി കോടതി പിന്നീട് പരിഗണിക്കും.
ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ തിരുവിതാംകൂർ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അന്വേഷണ സംഘത്തോട് സാവകാശം തേടിയിരുന്നു. ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് പത്മകുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എസ്ഐടി സംഘം നോട്ടീസ് നൽകുന്നത്. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നല്കിയ നോട്ടീസില് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് കാരണം ഹാജരാകാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായ തിരക്കുകളും, ബന്ധുവിൻ്റെ മരണവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സാവകാശം തേടിയതെന്നാണ് സൂചന.
