Sabarimala gold theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുക ക്രിസ്തുമസ് അവധിക്ക് ശേഷം

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ക്രിസ്തുമസ് അവധിക്ക് ശേഷത്തേക്ക് മാറ്റി. കേസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറാണെന്ന് സിബിഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ അപേക്ഷ നൽകിയ ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാത്തതിനെത്തുടർന്ന് 10,000 രൂപ പിഴ ശിക്ഷ വിധിച്ചു.
എം ആർ അജയൻ എന്ന ഹർജിക്കാരനാണ് കേസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് കക്ഷി ചേരാൻ അപേക്ഷ നൽകിയത്. എഡിജിപിമാരായ പി വിജയൻ, എസ് ശ്രീജിത്ത്, ഐജി ഹരിശങ്കർ എന്നിവർ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും, കേസിലെ പ്രതിയായ പോറ്റിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ വാദം. എന്നാൽ ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ്, ജസ്റ്റിസ് പി എം മനോജ് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഹർജിക്കാരനോ അഭിഭാഷകനോ ഹാജരായില്ല. അഭിഭാഷകൻ ഹാജരാകാതെ കോടതിയുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനാണ് 10,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തിയത്.
