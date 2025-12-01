Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: 'ഞാൻ മാത്രം എങ്ങനെ പ്രതിയാകും? തീരുമാനം എടുത്തത് ഒരുമിച്ച്' എ പത്മകുമാർ

പമ്പ: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ബോർഡിന് വീഴ്ച പറ്റിയതിൽ താൻ മാത്രം എങ്ങനെ പ്രതിയാകുമെന്ന് മുൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാർ. ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അറിയാതെ താൻ എങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും, എല്ലാ തീരുമാനത്തിനും കൂട്ടുത്തവാദിത്തം ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിച്ചള പാളി എന്നെഴുതിയത് ചെമ്പ് എന്ന് തിരുത്തിയത് പാളിൾ നിർമ്മിച്ചത് ചെമ്പ് ഉപയോഗിച്ചതിനാലാണ്. തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം എന്നും ജാമ്യ ഹർജിയിൽ പത്മകുമാർ പറയുന്നു. കൊല്ലം കോടതിയാണ് നാളെ പത്മകുമാറിൻ്റെ ഹർജി പരിഗണിക്കുക. അതേ സമയം പത്മകുമാറിനെതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ അറിയിച്ചു.
