English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: 'ഞാൻ മാത്രം എങ്ങനെ പ്രതിയാകും? തീരുമാനം എടുത്തത് ഒരുമിച്ച്' എ പത്മകുമാർ

Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: 'ഞാൻ മാത്രം എങ്ങനെ പ്രതിയാകും? തീരുമാനം എടുത്തത് ഒരുമിച്ച്' എ പത്മകുമാർ

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ബോർഡിന് വീഴ്ച പറ്റിയതിൽ താൻ മാത്രം എങ്ങനെ പ്രതിയാകുമെന്ന് മുൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാർ. ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അറിയാതെ താൻ എങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും, എല്ലാ തീരുമാനത്തിനും കൂട്ടുത്തവാദിത്തം ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിച്ചള പാളി എന്നെഴുതിയത് ചെമ്പ് എന്ന് തിരുത്തിയത് പാളിൾ നിർമ്മിച്ചത് ചെമ്പ് ഉപയോഗിച്ചതിനാലാണ്. തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം എന്നും ജാമ്യ ഹർജിയിൽ പത്മകുമാർ പറയുന്നു. കൊല്ലം കോടതിയാണ് നാളെ പത്മകുമാറിൻ്റെ ഹർജി പരിഗണിക്കുക. അതേ സമയം പത്മകുമാറിനെതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ അറിയിച്ചു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 1, 2025, 10:15 AM IST
  • ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അറിയാതെ താൻ എങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും, എല്ലാ തീരുമാനത്തിനും കൂട്ടുത്തവാദിത്തം ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
  • പിച്ചള പാളി എന്നത് ചെമ്പ് എന്ന് തിരുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയിൽ അഴിമതി നിരോധന വകുപ്പ് കൂടി ചേര്‍ക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: മിഥുനം രാശിയെ തേടി പുതിയ അവസരങ്ങളെത്തും, തുലാം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക പുരോ​ഗതി; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Todays Horoscope
Today's Horoscope: മിഥുനം രാശിയെ തേടി പുതിയ അവസരങ്ങളെത്തും, തുലാം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക പുരോ​ഗതി; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays horoscope: മിഥുനം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, വൃശ്ചികം രാശിക്ക് സമ്മർദ്ദം കൂടും; അറിയാം രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Todays horoscope: മിഥുനം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, വൃശ്ചികം രാശിക്ക് സമ്മർദ്ദം കൂടും; അറിയാം രാശിഫലം
ZEE: ഓരോ സംരംഭകനും നിക്ഷേപകനും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട ജീവിതപാഠങ്ങൾ; ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
11
Zee
ZEE: ഓരോ സംരംഭകനും നിക്ഷേപകനും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട ജീവിതപാഠങ്ങൾ; ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
Benefits of washing feet: ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കാലുകൾ കഴുകാറുണ്ടോ? ഈ ​ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും‌...
5
Vastu Tips
Benefits of washing feet: ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കാലുകൾ കഴുകാറുണ്ടോ? ഈ ​ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും‌...
Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: 'ഞാൻ മാത്രം എങ്ങനെ പ്രതിയാകും? തീരുമാനം എടുത്തത് ഒരുമിച്ച്' എ പത്മകുമാർ

പമ്പ: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ബോർഡിന് വീഴ്ച പറ്റിയതിൽ താൻ മാത്രം എങ്ങനെ പ്രതിയാകുമെന്ന് മുൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാർ. ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അറിയാതെ താൻ എങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും, എല്ലാ തീരുമാനത്തിനും കൂട്ടുത്തവാദിത്തം ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിച്ചള പാളി എന്നെഴുതിയത് ചെമ്പ് എന്ന് തിരുത്തിയത് പാളിൾ നിർമ്മിച്ചത് ചെമ്പ് ഉപയോഗിച്ചതിനാലാണ്. തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം എന്നും ജാമ്യ ഹർജിയിൽ പത്മകുമാർ പറയുന്നു. കൊല്ലം കോടതിയാണ് നാളെ പത്മകുമാറിൻ്റെ ഹർജി പരിഗണിക്കുക. അതേ സമയം പത്മകുമാറിനെതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ അറിയിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Sabarimala Gold TheftA Padmakumar

Trending News