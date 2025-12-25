Sabarimala gold theft: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ഡി മണിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അന്വേഷണ സംഘം; പിന്നിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിഗ്രഹക്കടത്ത്?

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. കേസിലെ പ്രധാന കണ്ണിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഡി മണി എന്നയാളെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡിണ്ടിഗൽ സ്വദേശിയായ ബാലമുരുകൻ ആണ് ഡി മണി എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. ഇയാളെ ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു. വജ്രവ്യാപാരത്തിൽ ഇടനിലക്കാരനായി നിന്നതിനാലാണ് ഇയാൾ 'ഡയമണ്ട് മണി' എന്നതിന്റെ ചുരുക്കരൂപമായ 'ഡി മണി' എന്ന പേര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തി. വിരുതനഗർ സ്വദേശിയായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആണ് ഈ ഇടപാടിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഇടനിലക്കാരൻ.
കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഗോവർധന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബെല്ലാരിയിലെ റൊഡ്ഡം ജ്വല്ലറിയിൽ എസ്ഐടി വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തി. നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് 474 ഗ്രാം സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. യഥാർത്ഥ സ്വർണപ്പാളികൾ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അഞ്ചംഗ സംഘം വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തിയത്.
