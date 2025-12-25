English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala gold theft: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ഡി മണിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അന്വേഷണ സംഘം; പിന്നിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിഗ്രഹക്കടത്ത്?

Sabarimala gold theft: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ഡി മണിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അന്വേഷണ സംഘം; പിന്നിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിഗ്രഹക്കടത്ത്?

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. കേസിലെ പ്രധാന കണ്ണിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഡി മണി എന്നയാളെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 25, 2025, 03:08 PM IST
  • വിരുതനഗർ സ്വദേശിയായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആണ് ഈ ഇടപാടിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഇടനിലക്കാരൻ.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ച; അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്കും, 2019 ലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ

Trending Photos

Shatank Yoga: 30 വർഷത്തിനുശേഷം ശനി-ബുധ സംയോഗത്താൽ ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ!
8
Shani Budh Gochar
Shatank Yoga: 30 വർഷത്തിനുശേഷം ശനി-ബുധ സംയോഗത്താൽ ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ!
Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലെ രാശിഫലം അറിയാം...
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മാത്രം എടുക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മാത്രം എടുക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
5
recipe
Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
Sabarimala gold theft: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ഡി മണിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അന്വേഷണ സംഘം; പിന്നിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിഗ്രഹക്കടത്ത്?

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. കേസിലെ പ്രധാന കണ്ണിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഡി മണി എന്നയാളെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഡിണ്ടിഗൽ സ്വദേശിയായ ബാലമുരുകൻ ആണ് ഡി മണി എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. ഇയാളെ ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു. വജ്രവ്യാപാരത്തിൽ ഇടനിലക്കാരനായി നിന്നതിനാലാണ് ഇയാൾ 'ഡയമണ്ട് മണി' എന്നതിന്റെ ചുരുക്കരൂപമായ 'ഡി മണി' എന്ന പേര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തി. വിരുതനഗർ സ്വദേശിയായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആണ് ഈ ഇടപാടിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഇടനിലക്കാരൻ. 

Add Zee News as a Preferred Source

കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഗോവർധന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബെല്ലാരിയിലെ റൊഡ്ഡം ജ്വല്ലറിയിൽ എസ്ഐടി വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തി. നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് 474 ഗ്രാം സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. യഥാർത്ഥ സ്വർണപ്പാളികൾ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അഞ്ചംഗ സംഘം വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Sabarimala Gold TheftD Mani

Trending News