  Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള : അന്വേഷണ സംഘം പമ്പയിലെത്തി; ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നാളെ

Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള : അന്വേഷണ സംഘം പമ്പയിലെത്തി; ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നാളെ

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനക്കായി പ്രത്യേക അന്വേണ സംഘം പമ്പയിലെത്തി. എസ് പി ശശിധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനക്കായി എത്തിയത്. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 16, 2025, 11:24 AM IST
  • എസ് പി ശശിധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനക്കായി എത്തിയത്.
  • ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം നാളെയാണ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടക്കുക.

Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള : അന്വേഷണ സംഘം പമ്പയിലെത്തി; ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നാളെ

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനക്കായി പ്രത്യേക അന്വേണ സംഘം പമ്പയിലെത്തി. എസ് പി ശശിധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനക്കായി എത്തിയത്. ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം നാളെയാണ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടക്കുക. 2019 ൽ സ്ഥാപിച്ച പാളികളുടെ പരിശോധന നാളെ ഉച്ചക്ക് നടക്കും. 
15 ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്താനായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്, എന്നാൽ പിന്നീട് ഹൈക്കോടതി നവംബർ 17 ലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. 1900 കിലോ ചെമ്പും, 30 കിലോ സ്വർണ്ണവുമാണ് വിജയ് മല്യ പാളി നൽകിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയുടെ അിസ്ഥാനത്തിലാകും കേസ് മുന്നോട്ട് പോകുക.    

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Sabarimala Gold Theft

