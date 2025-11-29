English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: കെ എസ് ബൈജുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ അന്വേഷണ സംഘം

Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: കെ എസ് ബൈജുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ അന്വേഷണ സംഘം

 ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ കെ എസ് ബൈജുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 29, 2025, 11:10 AM IST
  • ബി സുധീഷ് കുമാറിൻ്റെയും ജാമ്യം ഇന്നാണ് പരിഗണിക്കുക.
  • കെ എസ് ബൈജുവിൻ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft:ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി കേസ്; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, അറസ്റ്റിന് സാധ്യത

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; പവന് 94,000 കടന്നു
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; പവന് 94,000 കടന്നു
Kerala SK-29 Lottery Result Today: ഒരു കോടി സമ്മാനം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala SK-29 Lottery Result Today: ഒരു കോടി സമ്മാനം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
KN-599 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
KN-599 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
12
Love Horoscope
Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: കെ എസ് ബൈജുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ അന്വേഷണ സംഘം

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ കെ എസ് ബൈജുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. ബൈജുവിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ്,  ഒരു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ട് എസ്ഐടി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കെ എസ് ബൈജുവിൻ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം. ബി സുധീഷ് കുമാറിൻ്റെയും ജാമ്യം ഇന്നാണ് പരിഗണിക്കുക. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Sabarimala Gold TheftKS Baiju

Trending News