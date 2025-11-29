Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: കെ എസ് ബൈജുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ അന്വേഷണ സംഘം

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ കെ എസ് ബൈജുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. ബൈജുവിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ്, ഒരു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ട് എസ്ഐടി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കെ എസ് ബൈജുവിൻ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം. ബി സുധീഷ് കുമാറിൻ്റെയും ജാമ്യം ഇന്നാണ് പരിഗണിക്കുക.
