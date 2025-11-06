Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; സുധീഷ് കുമാറിനെയും മുരാരി ബാബുവിനെയും വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ അന്വേഷണ സംഘം

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിലെ പ്രതികളായ സുധീഷ് കുമാറിനെയും മുരാരി ബാബുവിനെയും വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ അപേക്ഷ നൽകി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. പത്തനംതിട്ട റാന്നി കോടതിയിലാണ് എസ്ഐടി സഘം അപേക്ഷ നൽകിയത്. മുരാരി ബാബുവിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ നാളെ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നീക്കം. ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ സെക്രട്ടറി ജയശ്രീയും പത്തനംതിട്ട സെഷൻസ് കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ, ശബരിമല മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ തള്ളി.
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പ്രതിയായ മുരാരി ബാബുവിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 29 കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. മുഖ്യ പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയോടൊപ്പമായിരുന്നു മുരാരി ബാബുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്.
