  • Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: മുരാരി ബാബു നാല് ദിവസത്തേക്ക് എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിൽ

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ മുരാരി ബാബുവിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 28, 2025, 12:47 PM IST
  • റാന്നി കോടതിയൽ എസ്ഐടി സംഘം നാല് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയാണ് നൽകിയത്.

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ മുരാരി ബാബുവിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. റാന്നി കോടതിയൽ എസ്ഐടി സംഘം നാല് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയാണ് നൽകിയത്. 

