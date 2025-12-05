Sabarimala gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: ജാമ്യം തേടി എൻ വാസു ഹൈക്കോടതിയിൽ; സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ സർവീസിലില്ല

എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ ദേവസ്വം കമ്മീഷണറും പ്രസിഡൻ്റുമായിരുന്ന എൻ വാസു ഹൈക്കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി. സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ ഇളക്കിമാറ്റുന്ന സമയത്ത് താൻ സർവീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു. കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് വാസു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
അതേ സമയം, ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ജയശ്രീയോടും, മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ എസ് ശ്രീകുമാറിനോടും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി. ജസ്റ്റീസ് ബദറുദ്ദീൻ്റെ സിംഗിൾ ബഞ്ച് ഇരുവരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ തളളിക്കൊണ്ടുളള ഉത്തരവിലാണ് നിർദേശം. സ്വർണ്ണ കവർച്ചയിൽ ഗൂഡാലോചനയുണ്ടെന്നും, കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും പേരുകൾ വരാനുണ്ടെന്നുമാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീസ് ഓഫീസർ എസ് ശ്രീകുമാർ, മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ജയശ്രീ എന്നിവരുടെ ജാമ്യ ഹർജികള് ഇന്നലെയാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് തളളിയത്. ഇരുവർക്കും ജാമ്യം നൽകുന്നത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും എസ് ഐ ടി അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
