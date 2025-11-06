English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; സ്വർണ്ണം ചെമ്പെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ എൻ വാസുവിൻ്റെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റും തിരുവാഭരണം മുന്‍ കമ്മീഷണറുമായ എന്‍ വാസുവിൻ്റെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 6, 2025, 11:55 AM IST
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളിയിലെ സ്വർണ്ണം, ചെമ്പെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് വാസുവിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം.
  • കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളുടെ മൊഴിയും വാസുവിന് എതിരാണ്.
  • സുധീഷ് കുമാറിന്റെ വീട്ടില്‍ നടത്തിയ എസ്ഐടി പരിശോധനയിൽ വാസുവിന്റെ കൈപ്പടയില്‍ എഴുതിയ ഒരു കത്ത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റും തിരുവാഭരണം മുന്‍ കമ്മീഷണറുമായ എന്‍ വാസുവിൻ്റെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ. ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളിയിലെ സ്വർണ്ണം, ചെമ്പെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് വാസുവിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് വാസുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ എസ്‌ഐടി ഒരുങ്ങുന്നത്.  കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളുടെ മൊഴിയും വാസുവിന് എതിരാണ്. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ സുധീഷ് കുമാറും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറുമായ മുരാരി ബാബുവുമാണ് വാസുവിനെതിരെ മൊഴി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇരുവരുടെയും മൊഴി പ്രകാരം, വാസുവിന് സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു.  സുധീഷ് കുമാറിന്റെ വീട്ടില്‍ നടത്തിയ എസ്ഐടി പരിശോധനയിൽ വാസുവിന്റെ കൈപ്പടയില്‍ എഴുതിയ ഒരു കത്ത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മുൻപ് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കത്തിനെ കുറിച്ച് വാസുവിന് അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു മൊഴി നൽകിയത്. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ആസ്ഥാനത്തും സന്നിധാനത്തും എസ്‌ഐടി സംഘം ഇന്നലെ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു, ഇന്നും പരിശോധന തുടരും. ശേഷമാകും വാസുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുക എന്നാണ് സൂചന. 

