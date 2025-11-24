English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala gold Theft:ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: എൻ വാസുവിൻ്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി; പത്മകുമാറിൻ്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ മറ്റന്നാൾ പരിഗണിക്കും

Sabarimala gold Theft:ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: എൻ വാസുവിൻ്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി; പത്മകുമാറിൻ്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ മറ്റന്നാൾ പരിഗണിക്കും

 ശബരില സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റും മുൻ കമ്മീഷണറുമായ എൻ വാസുവിൻ്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 24, 2025, 03:03 PM IST
  • മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി മറ്റന്നാൾ പരിഗണിക്കും.
  • കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി ഉത്തരവിറക്കിയത്.

Read Also

  1. Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: പത്മകുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ അന്വേഷണ സംഘം; മുൻ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യും

Trending Photos

Samrudhi Lottery Result 2025: സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയിലൂടെ ഒരു കോടി രൂപ; ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആർക്കെന്ന് അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Samrudhi Lottery Result 2025: സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയിലൂടെ ഒരു കോടി രൂപ; ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആർക്കെന്ന് അറിയാം
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Veg Curry Recipe: 20 മിനിറ്റിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി റെഡി: എളുപ്പവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ഈ റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കൂ!
6
Veg Curry Recipe
Veg Curry Recipe: 20 മിനിറ്റിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി റെഡി: എളുപ്പവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ഈ റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കൂ!
Sabarimala gold Theft:ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: എൻ വാസുവിൻ്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി; പത്മകുമാറിൻ്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ മറ്റന്നാൾ പരിഗണിക്കും

പത്തനംതിട്ട: ശബരില സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റും മുൻ കമ്മീഷണറുമായ എൻ വാസുവിൻ്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി. കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി ഉത്തരവിറക്കിയത്.  കോടതിയിൽ നിന്നും വാസുവിനെ പൊലീസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പ്രതിക്ഷേധിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി മറ്റന്നാൾ പരിഗണിക്കും.  ഇന്ന് എസ്ഐടി സംഘം കോടതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വാറണ്ട് സമർപ്പിച്ചു. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ വിശദമായ പരിശോധനയക്കാണ് പത്മകുമാറിനെ എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുന്നത്. കേസിലെ പ്രതിയായ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് കമ്മീഷണർ എൻ വാസുവിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ നാളത്തേക്ക് മാറ്റി. മുൻ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ കെ.എസ് ബൈജുവിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയും നാളത്തേക്ക് മാറ്റി. മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബുവിന്‍റെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിജിലൻസ് കോടതി നാളെ വിധി പറയും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Sabarimala Gold TheftN VasuA Padmakumar

Trending News