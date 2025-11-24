Sabarimala gold Theft:ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: എൻ വാസുവിൻ്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി; പത്മകുമാറിൻ്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ മറ്റന്നാൾ പരിഗണിക്കും

പത്തനംതിട്ട: ശബരില സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റും മുൻ കമ്മീഷണറുമായ എൻ വാസുവിൻ്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി. കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി ഉത്തരവിറക്കിയത്. കോടതിയിൽ നിന്നും വാസുവിനെ പൊലീസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പ്രതിക്ഷേധിച്ചു.
മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി മറ്റന്നാൾ പരിഗണിക്കും. ഇന്ന് എസ്ഐടി സംഘം കോടതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വാറണ്ട് സമർപ്പിച്ചു. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ വിശദമായ പരിശോധനയക്കാണ് പത്മകുമാറിനെ എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുന്നത്. കേസിലെ പ്രതിയായ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് കമ്മീഷണർ എൻ വാസുവിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ നാളത്തേക്ക് മാറ്റി. മുൻ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ കെ.എസ് ബൈജുവിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയും നാളത്തേക്ക് മാറ്റി. മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബുവിന്റെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിജിലൻസ് കോടതി നാളെ വിധി പറയും.
