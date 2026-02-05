English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kerala Assembly: കേസിലെ പ്രതികൾ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനാണെന്നും ഇതിന് സർക്കാർ ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 5, 2026, 03:35 PM IST
  • സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ സർക്കാരിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഉയർത്തി
  • അന്വേഷണം പോറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിലുള്ള ഭയമാണ് കോൺഗ്രസിനെന്ന് ഭരണപക്ഷം തിരിച്ചടിച്ചു

Sabarimala gold theft: ശബരിമല സ്വ‍ർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഇന്നും ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ വാക്പോര്; നടപടികൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി നിയമസഭ പിരിഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെത്തുടർന്ന് നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടപടികൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി പിരിഞ്ഞു. കേസിലെ പ്രതികൾ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനാണെന്നും ഇതിന് സർക്കാർ ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.

എന്നാൽ അന്വേഷണം പോറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിലുള്ള ഭയമാണ് കോൺഗ്രസിനെന്ന് ഭരണപക്ഷം തിരിച്ചടിച്ചു. സഭയ്ക്കകത്തെ പതിവ് പ്രതിഷേധ രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി, ചോദ്യോത്തര വേളയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ സഭാ കവാടത്തിൽ ബാനറുകളും പാരഡി പാട്ടുകളുമായി വ്യത്യസ്തമായ സമരമുറയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇത്തവണ സ്വീകരിച്ചത്.

സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ സർക്കാരിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഉയർത്തി. തുടർന്ന് സത്യാഗ്രഹമിരുന്ന എംഎൽഎമാരെയും കൂട്ടി സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമമെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ ആരോപിച്ചപ്പോൾ, പോറ്റി പോയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അന്വേഷണം എത്തുമോ എന്ന പരിഭ്രാന്തിയിലാണ് പ്രതിപക്ഷമെന്ന് ഭരണപക്ഷം പരിഹസിച്ചു.

വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടും പ്രതിപക്ഷം അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയാണെന്ന് സ്പീക്കറും മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷും വിമർശിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ സഭാനടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി സഭ പിരിയുകയായിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി പ്രതിപക്ഷത്തേക്കാൾ മുൻപേ ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി.

ഭരണപക്ഷം സോണിയാ ഗാന്ധിയും പോറ്റിയും ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയപ്പോൾ, മുഖ്യമന്ത്രിയും പോറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ചിത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കിയത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കെ ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള വിഷയം രാഷ്ട്രീയമായി സജീവമാക്കി നിർത്താനാണ് ഇരുമുന്നണികളുടെയും നീക്കം.

