Sabarimala gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി പത്മകുമാറിന് ഭൂമി ഇടപാടുകൾ; അന്വേഷണ സംഘത്തിന് രേഖകൾ ലഭിച്ചു

ശബരിമവ സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിനെതിരെയുള്ള തെളിവുകൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 22, 2025, 12:39 PM IST
  • പത്മകുമാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായി വന്നിരുന്നു എന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി.
  • ഇന്നലെ ആറൻമുളയിലെ പത്മകുമാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഭൂമി ഇടപാടുകളുടെ രേഖ കണ്ടെടുത്തു.

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമവ സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിനെതിരെയുള്ള തെളിവുകൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും പത്മകുമാറും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു. വീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ പണമിടപാടുകളുടെ രേഖകളും ലഭിച്ചു.

മുൻ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ കെ പി ശങ്കരദാസും വിജയകുമാറും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ റഡാറിലാണ്. ഇന്നലെ ആറൻമുളയിലെ പത്മകുമാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഭൂമി ഇടപാടുകളുടെ രേഖ കണ്ടെടുത്തു. പത്മകുമാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായി വന്നിരുന്നു എന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. 

