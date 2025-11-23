English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  Kerala
  Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: പത്മകുമാറിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചെടുത്തു; വിദേശ യാത്രകൾ അന്വേഷിക്കും

Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: പത്മകുമാറിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചെടുത്തു; വിദേശ യാത്രകൾ അന്വേഷിക്കും

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ വിദേശ യാത്രകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 23, 2025, 11:21 AM IST
  • കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്മകുമാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചെടുത്തു.
  • വിദേശ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം, കൂടിക്കാഴ്ചകൾ എന്നിവയാണ് അന്വേഷിക്കുക.

  1. Sabarimala Gold Theft:ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി കേസ്; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, അറസ്റ്റിന് സാധ്യത

Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: പത്മകുമാറിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചെടുത്തു; വിദേശ യാത്രകൾ അന്വേഷിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ വിദേശ യാത്രകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്മകുമാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചെടുത്തു. വിദേശ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം, കൂടിക്കാഴ്ചകൾ എന്നിവയാണ് അന്വേഷിക്കുക. 

പത്മകുമാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 2016 മുതലുള്ള പത്മകുമാറിൻ്റെ ആദായ നികുതി വിവരങ്ങളുടെ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു. താൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പോറ്റിക്ക് ശബരിമലയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പൊലീസ് നൽകിയ മൊഴി. ദേവസ്വം മിനുട്സിൽ ചെമ്പ് എന്ന് രേഘപ്പെടുത്തിയത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നാണ് അന്നത്തെ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായിരുന്ന കെ പി ശങ്കരദാസും വിജയകുമാറും നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നത്.  എന്നാൽ താൻ എടുത്ത എല്ലാ തീരുമാനവും മറ്റ് ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ അറിവോടെ ആണെന്നാണ് പത്മകുമാർ പറഞ്ഞത്. 

