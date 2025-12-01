English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala gold theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ; ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 1, 2025, 12:07 PM IST
തിരുവനന്തപുരം:  ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. അന്തർ സംസ്ഥാന ബന്ധമുള്ളതിനാൽ കേന്ദ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് ഉന്നയിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. ഹർജിയിലെ സാങ്കതിക പിഴവ് പരിഹരിക്കൻ ഉള്ളതിനാൽ അടുത്ത ആഴ്ചയാകും ഹർജി പരിഗണിക്കുക. ഹർജിയിലെ ഓഡിറ്റ് ആവശ്യം സംബന്ധിച്ച് മുൻപ് ഉത്തരവായിറക്കിയതാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

അതേ സമയം, ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ബോർഡിന് വീഴ്ച പറ്റിയതിൽ താൻ മാത്രം എങ്ങനെ പ്രതിയാകുമെന്ന് മുൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാർ. ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അറിയാതെ താൻ എങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും, എല്ലാ തീരുമാനത്തിനും കൂട്ടുത്തവാദിത്തം ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ നൽകിയ ജാമ്യ ഹർജിയിലാണ് 
 പത്മകുമാറിൻ്റെ വാദം. 

