  Sabarimala Gold Theft: 'സ്വർണക്കൊള്ളയ്ക്ക് പിന്നിൽ പുരാവസ്തു കള്ളക്കടത്ത്' രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നിർണ്ണായക മൊഴിയെടുക്കാൻ എസ്ഐടി

Sabarimala Gold Theft: ‘സ്വർണക്കൊള്ളയ്ക്ക് പിന്നിൽ പുരാവസ്തു കള്ളക്കടത്ത്’ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നിർണ്ണായക മൊഴിയെടുക്കാൻ എസ്ഐടി

 ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയ്ക്ക് പിന്നിൽ പുരാവസ്തു കള്ളക്കടത്ത് സംഘമെന്ന കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവും മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കൂടിയായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ മൊഴിയെടുക്കാൻ എസ്ഐടി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 7, 2025, 02:30 PM IST
  • പത്താം തീയതിയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മൊഴി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തുക.
  • ഇന്നലെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എസ്ഐടിക്ക് കത്ത് നൽകിയത്.

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയ്ക്ക് പിന്നിൽ പുരാവസ്തു കള്ളക്കടത്ത് സംഘമെന്ന കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവും മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കൂടിയായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ മൊഴിയെടുക്കാൻ എസ്ഐടി. പത്താം തീയതിയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മൊഴി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തുക. 

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ പുരാവസ്തു കള്ളക്കടത്ത് സംഘമാണെന്നും, 500 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല എസ്ഐടിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഇതേ കുറിച്ച് അറിവുള്ള ഒരു വ്യവസായിയെ അറിയാമെന്നും, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ തയാറുമാണെമന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നലെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എസ്ഐടിക്ക് കത്ത് നൽകിയത്. 

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Sabarimala Gold TheftRamesh Chennithala

