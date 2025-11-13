English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, മുരാരി ബാബു എന്നിവരുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി

Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, മുരാരി ബാബു എന്നിവരുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിലെ മുഖ്യ പ്രതികളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, മുരാരി ബാബു എന്നിവരുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 13, 2025, 02:41 PM IST
  • പത്തനംതിട്ട റാന്നി ജുഡീഷ്യൽസ് ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത്.
  • ഈ മാസം 27 വരെയാണ്കാലാവധി നീട്ടിയത്.
  • ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൊടുത്തുവിട്ടത് ചെമ്പ് പാളി ആണെന്നാണ് മിനുട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft:ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയുടെ മുൻ‌കൂർ ജാമ്യ ഹർജി തള്ളി, അറസ്റ്റ് ഉടൻ

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 13 November 2025: കാരുണ്യ ലോട്ടറിയിലൂടെ ഭാഗ്യം ഇന്ന് ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 13 November 2025: കാരുണ്യ ലോട്ടറിയിലൂടെ ഭാഗ്യം ഇന്ന് ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Love Horoscope: പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കൂ; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope: പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കൂ; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
Nov 13 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ ഇടയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകും... ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി
12
Love Horoscope
Nov 13 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ ഇടയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകും... ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി
Rahu Gochar 2025: രാഹു ചതയത്തിലേക്ക്; നവംബർ 23ഓടെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം
7
Rahu Gochar 2025
Rahu Gochar 2025: രാഹു ചതയത്തിലേക്ക്; നവംബർ 23ഓടെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം
Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, മുരാരി ബാബു എന്നിവരുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിലെ മുഖ്യ പ്രതികളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, മുരാരി ബാബു എന്നിവരുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി. ഈ മാസം 27 വരെയാണ് നീട്ടിയത്.  പത്തനംതിട്ട റാന്നി ജുഡീഷ്യൽസ് ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേ സമയം, ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിലെ നാലാം പ്രതി, മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറി എസ് ജയസ്രീയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി തള്ളി.  മിനുട്സിൽ നടത്തിയ ക്രമക്കേടിനെ തുടർന്നാണ് ജയശ്രീയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൊടുത്തുവിട്ടത് ചെമ്പ് പാളി ആണെന്നാണ് മിനുട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജാമ്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതിക്ക് നൽകിയെങ്കിലും, ജില്ലാ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പടുകയായിരുന്നു.  ശേഷം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്ഷൻസ് കോടതിയിൽ നൽകിയ ജാമ്യ ഹർജിയാണ് തള്ളിയത്. ഇതെ തുടർന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം, ജയശ്രീയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Sabarimala Gold TheftUnnikrishnan PottyMurari Babu

Trending News