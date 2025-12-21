Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: സ്വർണം വേർതിരിച്ചത് സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിൽ; ദേവസ്വം ജീവനക്കാരുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ അറസ്റ്റിലായ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി, ഗോവർധൻ എന്നിവരുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലെ നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. ശബരിമലയിലെ കട്ടിളപ്പാളികളിലും വിഗ്രഹങ്ങളിലും സ്വർണ്ണം പൂശിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രതികൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും ദേവസ്വം ജീവനക്കാരുമായി ചേർന്ന് ഇവർ വലിയ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത സ്വർണ്ണത്തിൽ 150 ഗ്രാം പണിക്കൂലിയായി നൽകി. ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നതിൽ 470 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമയായ ഗോവർധൻ്റെ കൈവശം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശബരിമലയിലെ സ്വർണമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താൻ വാങ്ങിയതെന്ന് ഗോവർധൻ മൊഴി നൽകി.ബോർഡ് ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ പ്രതികൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. സ്പോൺസർ എന്ന നിലയിൽ ജീവനക്കാരുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.
ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണം കൈവശം വന്നപ്പോൾ കുറ്റബോധം തോന്നിയെന്നും ഇതിന് പരിഹാരമായി ശബരിമലയിൽ അന്നദാനം നടത്താൻ പോറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചതായും ഗോവർദ്ധൻ മൊഴി നൽകി. കൂടാതെ മാളികപ്പുറത്തേക്ക് മാല വാങ്ങാനായി 20 ലക്ഷം രൂപ പോറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ഇതിന്റെ തെളിവുകൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയതായും ഗോവർധൻ പറഞ്ഞു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അംഗങ്ങളായ ശങ്കർദാസ്, വിജയകുമാർ എന്നിവരെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും. സ്വർണ്ണം എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ച കല്പേഷിനെയും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ദേവസ്വം ജീവനക്കാരുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം.
