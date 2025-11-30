Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള:'അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് അനുമതി നൽകിയത് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം' തന്ത്രിയുടെ മൊഴി

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിനെതിരെ മൊഴി നൽകി തന്ത്രിമാർ. തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ മൊഴി പ്രകാരം ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് അനുമതി നൽകിയത്. ഗോവർധനൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയി പൂജ ചെയ്തത് ഭക്തൻ എന്ന നിലയിലാണെന്നും, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ അറിയാമെന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തോട് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. കണ്ഠരര് രാജീവനും സമാനമായ മൊഴിയാണ് നൽകിയത്. ഡിസംബർ മൂന്നിന് കേസ് സംബന്ധിച്ച ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടും, അനുബന്ധ തെളിവും ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതായുണ്ട്, അതിനുശേഷമാകും തുടർനടപടി.
