Sabarimala Gold Theft:ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; സ്വർണ്ണം ചെമ്പാക്കാൻ എ പത്മകുമാർ കൂട്ടുനിന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ എസ്ഐടിക്ക് ലഭിച്ചു

  ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; സ്വർണ്ണം ചെമ്പാക്കാൻ എ പത്മകുമാർ കൂട്ടുനിന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ എസ്ഐടിക്ക് ലഭിച്ചു

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ പങ്ക് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 15, 2025, 12:19 PM IST
  1. Sabarimala Gold Theft: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ച; അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്കും, 2019 ലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ പങ്ക് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു. സ്വർണ്ണം ചെമ്പാക്കാൻ പത്മകുമാർ കൂട്ടുനിന്നതിൻ്റെ നിർണ്ണായക തെളിവുകളാണ് എസ്ഐടിക്ക് ലഭിച്ചത്. കെ പി ശങ്കരദാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പങ്കുള്ളതായി പറയുന്നു. 

എസ്ഐടി പിടിച്ചെടുത്ത 2019 ലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് മിനുട്സിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് നിർണ്ണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ച്.  കെ പി ശങ്കരദാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് അംഗങ്ങളും മനപൂർവ്വം മിനുട്സിൽ ഒപ്പിട്ടതായാണ് അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചത്.  പത്മകുമാറിൻ്റെ ബിനാമിയായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി എസ്ഐടി സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊഴികളും സംഘത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന തെളിവുകൾ എസ്ഐടി യിടെ കൈവശം ഉള്ളതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.  ചോദ്യം ചെയ്യലിന് പത്മകുമാർ എസ്ഐടി സംഘത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാകാത്ത പക്ഷം, കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനാണ് സാധ്യത. 

