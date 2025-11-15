English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: പാളികൾ ഇളക്കി പരിശോധിക്കാൻ എസ്ഐടിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചു

Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: പാളികൾ ഇളക്കി പരിശോധിക്കാൻ എസ്ഐടിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചു

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ, ഇളക്കി പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 15, 2025, 04:31 PM IST
  • തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ശേഷം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്താൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചു.
  • ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ പത്മകുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനാണ് എസ്ഐടി നീക്കം.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊളള; സുനിൽ കുമാറിന് സസ്പെൻഷൻ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...
Kerala Lottery Result Today 14 November 2025: സുവർണ കേരളത്തിലൂടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 14 November 2025: സുവർണ കേരളത്തിലൂടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today 15 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 15 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Nov 14 Love Horoscope: സ്നേഹത്തിനും സമയത്തിനും വേണ്ടി ഒരിക്കലും യാചിക്കരുത്, ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി അറിയാം
12
Love Horoscope
Nov 14 Love Horoscope: സ്നേഹത്തിനും സമയത്തിനും വേണ്ടി ഒരിക്കലും യാചിക്കരുത്, ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി അറിയാം
Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: പാളികൾ ഇളക്കി പരിശോധിക്കാൻ എസ്ഐടിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചു

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ, ഇളക്കി പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ശേഷം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്താൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചു. കൂടാതെ ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിനോട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ എസ്ഐടി അറിയിച്ചു. ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നീക്കം. 

Add Zee News as a Preferred Source

സ്വർണ്ണം ചെമ്പാക്കാൻ പത്മകുമാർ കൂട്ടുനിന്നതിൻ്റെ നിർണ്ണായക തെളിവുകൾ എസ്ഐടിക്ക് ലഭിച്ചു.  കൂടാതെ കെ പി ശങ്കരദാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പങ്കുള്ളതായാണ് എസ്ഐടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. പത്മകുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചതിൽ സാവകാശം തോടിയിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായ തിരക്കുകളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സാവകാശം തേടിയത്. ഇതെ തുടർന്ന് ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ പത്മകുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനാണ് എസ്ഐടി നീക്കം. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Sabarimala Gold Theft

Trending News