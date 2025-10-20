English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; പോറ്റിയുടെ സുഹൃത്ത് അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് എസ്ഐടി

 ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സുഹൃത്തായ അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യത്തെ പ്രത്യേകം അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 20, 2025, 03:46 PM IST
  • പോറ്റിക്കുവേണ്ടി സ്വർണപ്പാളികൾ ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയത് അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യം ആയതിനാലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.
  • നാളെ കേസിൻ്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും.
  • ദ്വാരപാളികൾ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് പൂജ ചെയ്തതും, ഹൈദരാബാഥദിൽ വെച്ച് നാഗേഷിന് കൈമാറിയതും അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്.

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സുഹൃത്തായ അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യത്തെ പ്രത്യേകം അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. പോറ്റിക്കുവേണ്ടി സ്വർണപ്പാളികൾ ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയത് അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യം ആയതിനാലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ഇഞ്ചക്കലിലെ ഓഫീസിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇയാളെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയോടൊപ്പം ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. 
2019 ൽ ദേവസ്വം രജിസ്റ്ററിൽ ദ്വാരപാളികൾ ഒപ്പിട്ടുവാങ്ങിയത് അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യമാണ്. തുടർന്ന് പാളികൾ ബംഗളുരുവിൽ നിന്നും ഹൈദരാബാദിൽ എത്തിച്ച് നാഗേഷിന് കൈമാറിയത് ഇയാളാണ്. അതിനാൽ അറസ്റ്റിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ദ്വാരപാളികൾ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് പൂജ ചെയ്തതും, ഹൈദരാബാഥദിൽ വെച്ച് നാഗേഷിന് കൈമാറിയതും അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണെന്നാണ് വിജിലൻൻസ് കണ്ടെത്തൽ. നാളെ കേസിൻ്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും.

Sabarimala Gold TheftAnanthasubramaniamUnnikrishnan PottySabarimala

