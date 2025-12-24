Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: സ്വർണപ്പാളിയിലെ സ്വർണം കണ്ടെത്താൻ എസ്ഐടി സംഘം ബെല്ലാരിയിൽ; ഗോവർധനൻ്റെ ജുവലറി പരിശോധിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബെല്ലാരിയിൽ പരിശോധനക്കെത്തി എസ്ഐടി. ഗോവർധനൻ്റെ റോഡ്ഡം ജുവലറിയിലാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ എസ്ഐടി സംഘം ഗോവർധനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ തെളിവെടുപ്പ് സമയത്തും എസ്ഐടി റോഡ്ഡം ജുവലറിയിൽ വന്നിരുന്നു. അന്ന് 474 ഗ്രാം സ്വർണം അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു. പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണം ശബരിമലയിലെ അല്ലെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. ശബരിമല സ്വർണപ്പാളിയിലെ സ്വർണം കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം ബെല്ലാരിയിൽ എത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ജുവലറിയിൽ എത്തിയത്.
അതേ സമയം, ഡി മണിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എസ്ഐടി സംഘം ചെന്നൈയിലെത്തി. ദുബായ് വ്യവസായിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം ചെന്നൈയിലെത്തിത്. രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് ദുബായ് വ്യവസായിയുടെ വിവരം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.