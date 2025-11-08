Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള;ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വിദേശയാത്രകൾ അന്വേഷിക്കാൻ നീക്കം

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പ്രധാന പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വിദേശയാത്രകൾ അന്വേഷിക്കാൻ നീക്കം. 2019 നും 2015 നും ഇടയിൽ നടത്തിയ വിദേശയാത്രകളെ കുറിച്ചാണ് അന്വേഷണം.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 8, 2025, 02:23 PM IST
  • രാജ്യാന്തര കള്ളക്കടത്തുകാരൻ സുഭാഷ് കപൂറിന്റെ പദ്ധതിയോട് ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്ക് സാമ്യം.
  • 2019 നും 2015 നും ഇടയിൽ നടത്തിയ വിദേശയാത്രകളെ കുറിച്ചാണ് അന്വേഷണ സംഘം തിരയുന്നത്.
  • എസ്പിമാരായ എസ് ശസിധരൻ, ബിജോയ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പോറ്റിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പ്രധാന പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വിദേശയാത്രകൾ അന്വേഷിക്കാൻ നീക്കം. 2019 നും 2015 നും ഇടയിൽ നടത്തിയ വിദേശയാത്രകളെ കുറിച്ചാണ് അന്വേഷണ സംഘം തിരയുന്നത്. എസ്പിമാരായ എസ് ശസിധരൻ, ബിജോയ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പോറ്റിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നത്. 

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: അറസ്റ്റിലായ മുൻ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ ബൈജുവിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു

ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണക്കൊള്ള രാജ്യാന്തര വിഗ്രഹക്കടത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന സംശയം  അടുത്തിടെ ഹൈക്കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ രണ്ടാം ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം. രാജ്യാന്തര കള്ളക്കടത്തുകാരൻ സുഭാഷ് കപൂറിന്റെ പദ്ധതിയോട്  ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്ക് സാമ്യമുള്ളതായും കോടതി പറഞ്ഞു. 

