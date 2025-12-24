Sabarimala gold theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: എസ്ഐടിക്ക് സമ്മർദ്ദം എന്ന് വി ഡി സതീശൻ; ഡി മണിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിക്കുന്നതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ്റെ ആരോപണം. ഇവരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്നും, അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേ സമയം, ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡി മണിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എസ്ഐടി സംഘം ചെന്നൈയലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഡി മണിയും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നീക്കം. കൂടാതെ ഡി മണി എന്ന പേര് യഥാർത്ഥമല്ലെന്നും, ഇയാൾ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങൾ കടത്തുന്ന ആളാണെന്നും അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.