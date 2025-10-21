Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ വൻ ഗൂഢാലോചന; റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ വൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട്. എസ്ഐടിയുടെ ആദ്യ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും.
കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും കൂട്ടാളികളും നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ചും റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ടാകും എന്നാണ് സൂചന. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തും സ്വര്ണ്ണം വിറ്റെന്ന സംശയവും റിപ്പോര്ട്ടില് ഉണ്ടായേക്കും. എസ്ഐടിയുടെ ആദ്യ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോര്ട്ടില് നിര്ണായക വിവരങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് സൂചന മാത്രമല്ല ആ സ്വര്ണം എന്ത് ചെയ്തുവെന്നും റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ടാകും.
ഇതിനിടയിൽ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നിരവധിപ്പേരെ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മറ്റ് സ്പോണ്സര്മാരെയും വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തെന്ന വിവരവും പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. മഹസറില് ഒപ്പിട്ട ആര് രമേശ് അടക്കമുള്ളവരെയും അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ സുഹൃത്ത് അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ രണ്ടാം ദിനവും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് ഹൈക്കോടതിയിലെ നടപടികള് ഇന്ന് മുതല് അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിലാണ് നടക്കുക. ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാര് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
