ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളക്കേസിലെ പ്രതിയും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് സെക്രട്ടറിയുമായ എസ് ജയശ്രീയുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ ഉത്തരവ് നീട്ടി സുപ്രീംകോടതി. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും മുന്കൂര് ജാമ്യം നല്കണമെന്നും ആയിരുന്നു ജയശ്രീയുടെ ആവശ്യം. ഇത് കോടതി അനുവദിച്ചില്ല. ജയശ്രീക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കില് ജയിലില് ചികിത്സയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കാമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. ആവശ്യമെങ്കില് എംയിസില് ചികിത്സ നല്കാമെന്നും കേരളത്തില് എംയിസുണ്ടോയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ജയശ്രീയോട് 18ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നില് ഹാജരാകാന് നിര്ദേശിച്ച കോടതി മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ പിന്നീട് പരിഗണിക്കാന് മാറ്റി.
കൂടാതെ, കേസില് ആര്ക്കും മുന്കൂര് ജാമ്യം നല്കില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കര് ദത്ത അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസിൽ നാലാം പ്രതിയാണ് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് സെക്രട്ടറിയായ എസ് ജയശ്രീ. സ്വർണപ്പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയ്ക്ക് കൈമാറാൻ 2019ൽ ഉത്തരവിറക്കിയെന്നാണ് ജയശ്രീയുടെ പേരിലുള്ള ആരോപണം. നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി രണ്ട് വട്ടം ജയശ്രീയുടെ ഹർജി തള്ളിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ജയശ്രീ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
