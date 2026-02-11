English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; ജയശ്രീക്ക് ആവശ്യമെങ്കില്‍ ചികിത്സ നല്‍കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; ജയശ്രീക്ക് ആവശ്യമെങ്കില്‍ ചികിത്സ നല്‍കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

Sabarimala Gold Theft case: കേസിലെ പ്രതിയും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ സെക്രട്ടറിയുമായ എസ് ജയശ്രീയുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ ഉത്തരവും സുപ്രീംകോടതി നീട്ടി 

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 11, 2026, 06:09 PM IST
  • ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നല്‍കണമെന്നും ആയിരുന്നു ജയശ്രീയുടെ ആവശ്യം.
  • ഇത് കോടതി അനുവദിച്ചില്ല.

Trending Photos

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Chaturgrahi Yoga: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ ഇവർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Chaturgrahi Yoga
Chaturgrahi Yoga: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ ഇവർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; ജയശ്രീക്ക് ആവശ്യമെങ്കില്‍ ചികിത്സ നല്‍കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസിലെ പ്രതിയും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ സെക്രട്ടറിയുമായ എസ് ജയശ്രീയുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ ഉത്തരവ് നീട്ടി സുപ്രീംകോടതി. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നല്‍കണമെന്നും ആയിരുന്നു ജയശ്രീയുടെ ആവശ്യം. ഇത് കോടതി അനുവദിച്ചില്ല. ജയശ്രീക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ ജയിലില്‍ ചികിത്സയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കാമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. ആവശ്യമെങ്കില്‍ എംയിസില്‍ ചികിത്സ നല്‍കാമെന്നും കേരളത്തില്‍ എംയിസുണ്ടോയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ജയശ്രീയോട് 18ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാകാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച കോടതി മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ പിന്നീട് പരിഗണിക്കാന്‍ മാറ്റി.

Add Zee News as a Preferred Source

കൂടാതെ, കേസില്‍ ആര്‍ക്കും മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നല്‍കില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കര്‍ ദത്ത അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസിൽ നാലാം പ്രതിയാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ സെക്രട്ടറിയായ എസ് ജയശ്രീ. സ്വർണപ്പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയ്ക്ക് കൈമാറാൻ 2019ൽ ഉത്തരവിറക്കിയെന്നാണ് ജയശ്രീയുടെ പേരിലുള്ള ആരോപണം. നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി രണ്ട് വട്ടം ജയശ്രീയുടെ ഹർജി തള്ളിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ജയശ്രീ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Sabarimala Gold Robbery CaseS JayasreeSupreme Court

Trending News