Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ജയശ്രീയുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് സുപ്രീംകോടതി

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ നാലാം പ്രതിയായ മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ജയശ്രീയുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് സുപ്രീംകോടതി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 18, 2025, 01:15 PM IST
  • ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കർ ധത്ത അധ്യക്ഷനായ ബഞ്ചാണ് ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.
  • ജയശ്രീയുടെ ആരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു നടപടി.

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ നാലാം പ്രതിയായ മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ജയശ്രീയുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് സുപ്രീംകോടതി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ജയശ്രീ കാണിച്ച് മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിക്ക് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കർ ധത്ത അധ്യക്ഷനായ ബഞ്ചാണ് ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. ജയശ്രീയുടെ ആരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു നടപടി. 

അതേ സമയം, ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എ പ്തമകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി പിന്നീട് പരി​ഗണിക്കാൻ മാറ്റിവച്ചു. ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള കേസാണിതെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ഹൈക്കോടതിയിൽ ജസ്റ്റീസ് ബദറുദ്ദീന്റെ ബെഞ്ചിലാണ് ഹർജി എത്തിയത്. പത്മകുമാറിനെതിരെയുള്ള രണ്ട് കേസുകളിൽ ഒരെണ്ണത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Sabarimala Gold TheftDevaswom secretary Jayashree

