Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെയും മുരാരി ബാബുവിനെയും വീണ്ടും 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുഖ്യ പ്രതികളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെയും മുരാരി ബാബുവിൻ്റെയും റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി. 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. അതേ സമയം മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും.
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്ന മൊഴിയാണ് പത്മകുമാർ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ശബരിമലയിൽ ശക്തനായത് തന്ത്രിയുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പിൻബലത്തിലാണെന്നാണ് പത്മകുമാർ നൽകിയ മൊഴി. ശബരിമലയിൽ സ്പോൺസർ ആകാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സർക്കാർ തലത്തിൽ ആരെയെല്ലാം സമീപിച്ചുവെന്ന കാര്യത്തിൽ പത്മകുമാർ കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല.സന്നിധാനത്ത് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിങ് വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് മാനുവലിന് വിരുദ്ധമായി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുമതി നൽകിയത്. കൃത്യമായ തൂക്കവും അളവും എടുത്ത് മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാവൂവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു.
