  ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെയും മുരാരി ബാബുവിനെയും വീണ്ടും 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു

Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെയും മുരാരി ബാബുവിനെയും വീണ്ടും 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുഖ്യ പ്രതികളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെയും മുരാരി ബാബുവിൻ്റെയും റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി. 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.

Last Updated : Nov 27, 2025, 01:25 PM IST
  • 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.
  • മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും.

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുഖ്യ പ്രതികളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെയും മുരാരി ബാബുവിൻ്റെയും റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി. 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. അതേ സമയം മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന്  അവസാനിക്കും. 

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്ന മൊഴിയാണ് പത്മകുമാർ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ശബരിമലയിൽ ശക്തനായത് തന്ത്രിയുടെയും ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരുടെയും പിൻബലത്തിലാണെന്നാണ് പത്മകുമാർ നൽകിയ മൊഴി. ശബരിമലയിൽ സ്പോൺസർ ആകാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സർക്കാർ തലത്തിൽ ആരെയെല്ലാം സമീപിച്ചുവെന്ന കാര്യത്തിൽ പത്മകുമാർ കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല.സന്നിധാനത്ത് ​ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിങ് വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് മാനുവലിന് വിരുദ്ധമായി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുമതി നൽകിയത്. കൃത്യമായ തൂക്കവും അളവും എടുത്ത് മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാവൂവെന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗസ്ഥരോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു.

