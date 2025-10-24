English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സ്വർണ്ണം വിറ്റത് വ്യാപാരിയായ ഗോവർധന്

ശബരിമല ദ്വാരപാളികളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുത്ത സ്വർണ്ണം കർണാടക ബെല്ലാരിയിലെ വ്യാപാരിയായ ഗോവർധന് ഉണ്ണികൃഷണൻ പോറ്റി വിറ്റു.   

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 24, 2025, 03:26 PM IST
  • കർണ്ണാടക ബെല്ലാരിയിലെ സ്വർണവ്യാപാരിയായ ഗോവർധന് 476 ഗ്രാം സ്വർണം വിപണി വിലയ്ക്ക് പോറ്റി വിറ്റു.
  • കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പേറ്റിയുമായ് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു.
  • ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം മുരാരി ബാബുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘം അപേക്ഷ നൽകും.

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സ്വർണ്ണം വിറ്റെന്ന്  പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ.  ശബരിമല ദ്വാരപാളികളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുത്ത സ്വർണ്ണം കർണാടക ബെല്ലാരിയിലെ വ്യാപാരിയായ ഗോവർധന് ഉണ്ണികൃഷണൻ പോറ്റി വിറ്റു. 

ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാളികൾ വേർതിരിച്ച ബാക്കി സ്വർണ്ണം സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് പോറ്റിക്ക് നൽകി. കർണ്ണാടക ബെല്ലാരിയിലെ സ്വർണവ്യാപാരിയായ ഗോവർധന് 476 ഗ്രാം സ്വർണം വിപണി വിലയ്ക്ക് പോറ്റി വിറ്റതായി ഗോവർധൻ എസ്ഐടിക്ക് നൽകിയ മൊഴി. കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പേറ്റിയുമായ് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു. ശേഷം ചെന്നൈ അമ്പത്തുരിലുള്ള സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിലെത്തിയും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം മുരാരി ബാബുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘം അപേക്ഷ നൽകും. 

